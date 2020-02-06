الشيخ جمال الضاري: الهجمات على المتظاهرين السلميين جريمة ضد حق العراقيين بالتعبير

2020/02/06 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، ان الهجمات على المتظاهرين السلميين جريمة ضد حق العراقيين بالتعبير.

وقال الشيخ جمال الضاري، إن ذلك يعتبر انتهاكا صريحا للقانون وهيبة الدولة، مبينا ان واجب وزارتي الدفاع والداخلية فرض الأمن وحماية المحتجين.

داعيا الحكومة الى العمل على احتواء الموقف وعدم السماح بذهاب العراق نحو المجهول.

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