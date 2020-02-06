ترقب شديد لكلمة السيستاني يوم غد الجمعة.. الشارع يستغيث وينتظر “موقفا حازما” من أحداث النجف

2020/02/06 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتقرب الساحة العراقية موقف المرجعية العليا المتمثلة بعلي السيستاني، من احداث النجف التي عصفت بساحة الصدرين معقل اعتصام المحافظة، وما يتربط بها من مواقف ونشاطات القبعات الزرق في الفترة الاخيرة.ودار جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادثة النجف مساء امس، بعد اشتباكات ومشاجرات تبعت دخول اصحاب القبعات الزرق الى ساحة […]

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