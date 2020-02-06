2020/02/06 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلوسي تعلق على تبرئة ترامب المستقلة / انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تبرئة الرئيس مؤكدة إنه يبقى “تهديدًا للديمقراطية الأمريكية”.ورأت بيلوسي أن “الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأن بإمكانه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك”.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي “إساءة استخدام […]

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