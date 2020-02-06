وزارة الموارد المائية تعلن القضاء على اللسان الملحي في البصرة

2020/02/06 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن القضاء على مشكلة “اللسان الملحي” التي تحدث كل صيف في محافظة البصرة، فيما أكدت استئناف العمل بسدي مكحول وبادوش.وقال مدير الهيئة العامة لسدود والخزانات بالوزارة مهدي رشيد مهدي، إن “الوزارة في طور استكمال الاجراءات الخاصة لاستناف العمل في مشروع سد بادوش البالغ سعة خزنه […]

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