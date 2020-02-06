2020/02/06 | 13:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، اعادة تأهيل مستشفييْن في ديالى ضمن صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مدير عام دائرة صحة ديالى الدكتور علي حسين التميمي باشر قسم المشاريع والخدمات الهندسية وجه باعادة تأهيل مستشفى بعقوبة التعليمي ومستشفى البتول التعليمي وباشراف مباشر من قبل الكوادر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة تأهيل مستشفييْن في ديالى ضمن صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة تأهيل مستشفييْن في ديالى ضمن صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).