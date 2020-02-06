مصدران: أوبك+ ربما تتفق على الحاجة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط

2020/02/06 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدران لرويترز إن لجنة فنية تابعة لأوبك+ ربما تتوصل إلى توافق يوم الخميس بشأن الحاجة إلى زيادة خفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا على الأقل استجابة لتأثير فيروس كورونا على طلب الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي.

ومددت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها ليوم لثالث يوم الخميس بعد أن أبدت روسيا اعتراضها على زيادة خفض الإمدادات واقترحت بدلا من ذلك تمديد التخفيضات الحالية.

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