2020/02/06 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مارسيلو يفكر في الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري المستقلة ..قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، إن باريس سان جيرمان يترقب رحيل أحد اللاعبين البارزين عن ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.فقد ذكر موقع “ديفنسا سنترال”، اليوم الخميس، أن مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق الملكي، يفكر في الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري، بسبب المنافسة الشديدة التي […]

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