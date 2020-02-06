2020/02/06 | 13:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سوريا، الخميس، عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.وذكرت وكالة الانباء الرسمية “سانا”، أن “العدوان الإسرائيلي تم على عدة موجات حيث أطلقت طائرات العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان استهدفت مناطق الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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