باخرات وشحنات صينية ترفضها الامارات ويقبلها العراق .. ما القصة ؟!!

2020/02/06 | 13:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفاد بعض العمال العراقيين في ميناء " أم قصر " في البصرة عن دخول مستمر لسفن وبواخر تأتي من الصين الى العراق .

وأشار الى "ان احدى البواخر ستأتي الى البصرة مباشرة من الصين بعد رفض الامارات استقبالها تجنبا للفيروس الذي قد تحمله الباخرة معها ".

ما الامر ..



؟!! هل ان الامارات فقط من تخ...

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