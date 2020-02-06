برهم صالح يصل اربيل ليجتمع مع كبار مسؤولي حكومة كوردستان

2020/02/06 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..وصل رئيس الجمهورية برهم صالح الى محافظة أربيل اليوم الخميس

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