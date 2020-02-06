قتيلان في خروج قطار عن سكّته في ايطاليا

2020/02/06 | 13:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميلانو-(أ ف ب) – قتل شخصان من عمال سكك الحديد وأصيب 25 آخرون بجروح الخميس لدى خروج قطار سريع عن سكته قرب ميلانو بشمال إيطاليا، بحسب السلطات.ووقع الحادث قرب بلدة لودي على بعد نحو 50 كلم جنوب ميلانو.وأعلن مسؤول الشرطة في لودي مارسيلو كاردونا للصحافيين بدء تحقيق في الحادث الذي أودى باثنين من […]

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