برشلونة في مهمة صعبة امام بلباو بكأس ملك اسبانيا اليوم

2020/02/06 | 13:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل فريق برشلونة، اليوم الخميس، ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بلباو في ملعب “سان ماميس”، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.ولم يصل فريق برشلونة مع كيكي سيتين، إلى جولة التأقلم والثقة المطلوبة للمرور دون عوائق في كل المباريات، حيث يتسم الفريق معه بكثر الاستحواذ لكن دون فاعلية على المرمى.

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