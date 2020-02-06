بارزاني يناقش مع صالح خمسة ملفات

2020/02/06 | 13:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الخميس، مع الرئيس العراقي برهم صالح الذي يزور اربيل .وعقد اللقاء في مقر بارزاني في مصيف صلاح الدين باربيل ، وتم التباحث بوجهات النظر حول التطورات في العراق والنقاش في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.وتطرق الطرفان ايضا الى استقرار اوضاع العراق وتنفيذ مطالب المتظاهرين والعلاقة بين بغداد واربيل .

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