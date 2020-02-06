سفير الاتحاد الأوروبي: ما حدث في النجف امرٌ غير مقبول و لا بد من تحديد الجُناة ومحاسبتهم

2020/02/06 | 13:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، اليوم الخميس، ان ما حدث في النجف امرٌ غير مقبول و لا بد من تحديد الجُناة ومحاسبتهم.

وقال هوث في تغريدة على "تويتر"، ان "الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب بوفيات ليلة امس في النجف، امرٌ غير مقبول".

واضاف، لا بد من تحديد الجُناة ومحاسبتهم"، مؤكداً ان "هذه الافعال الشنيعة تخرب تحقيق اي تقدم سياسي".

يذكر ان يوم امس الاربعاء شهد هجوم اتباع التيار الصدري على ساحة الصدرين وسط مدينة النجف على المتظاهرين بالرصاص الحي من اجل فض اعتصامهم ما ادى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

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