النهج الوطني: محاولات إنهاء التظاهرات بالقوة وإراقة الدماء البريئة تصرف خطير

2020/02/06 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

اكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الخميس، ان محاولات إنهاء التظاهرات بالقوة وإراقة الدماء البريئة تصرف خطير وانتهاك اوضح لحقوق الإنسان.

وقال طعمة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "نؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتحمل المؤسسة الأمنية الرسمية مسؤولية إدارة وضبط الأمن والحفاظ على النظام العام وحماية ارواح العراقيين من الاعتداءات والتهديدات المتكررة".

واضاف: ندين انتهاج العنف والقوة في التعامل مع المتظاهرين السلميين ونشدد الإدانة والرفض حينما تسفر تلك التصرفات بمقتل وجرح العشرات منهم مما يتطلب تفعيل القانون بحق المتجاوزين.

وتابع، ان "محاولات إنهاء التظاهرات بالقوة وإراقة الدماء البريئة تصرف خطير ينتهك اوضح معايير حقوق الإنسان ويقود إلى مضاعفات تهدد السلم المجتمعي والأمن العام وتجعل النظام الديمقراطي في معرض الخطر والزوال وهي نتيجة مؤلمة وتعود بالخسارة والضرر على جميع العراقيين".

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