صحة ذي قار تمنع دخول العمال الصينين الجدد بحقولها النفطية إلى المحافظة

2020/02/06 | 13:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت دائرة صحة ذي قار، الخميس، منع دخول العمال الصينين في حقل الغراف النفطي من الدخول إلى المحافظة، مشيرة ‏الى ان ‏شركة بتروناس النفطية اوقفت استقبال العمال الجدد القادمين من الصين.‏ وقال مدير صحة ذي قار، الدكتور عبد الحسين الجابري في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “دائرته أجرت زيارة الى موقع شركة

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