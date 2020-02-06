2020/02/06 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يتوجهون إلى ساحة الصدرين وسط النجف لكسر الحصار عنها المستقلة /أفاد مصدر امني، الخميس، بتوجه مئات المتظاهرين من ساحة ثورة العشرين وسط النجف باتجاه ساحة الصدرين التي يسيطر عليها اتباع التيار الصدري من أجل كسر الحصار عنها، فيما كشفت دائرة صحة النجف عن حصيلة جديدة لمواجهات أمس.وذكر المصدر في تصريح صحفي ، اليوم، […]

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