2020/02/06 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحظر الفلسطيني على منتجات إسرائيلية يدخل التنفيذ المستقلة / أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عن سريان قرار الحكومة بمنع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية، حسبما أفادت مراسلتنا.وجاء قرار وزارة الاقتصاد الفلسطينية ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.وكشفت الوزارة […]

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