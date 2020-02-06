كورونا والموازنة العامة لعام 2020

2020/02/06 | 13:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمير النصيري

تشير التوقعات للمنظمات الدولية المعنية بحركة إنتاج وتسويق النفط ان أسعار النفط خلال الربع الأول من عام 2020 ستكون بحدود (53دولار/ برميل) وفي الربع الثاني (50دولار/ برميل) وفي الربع الثالث(54دولار/برميل) وهذا يعني أن معدلات الأسعار سوف تتراوح بين (50‐55)دولار للبرميل.

ويأتي سبب انخفاض الأسعار الى تأثيرات انتشار فايروس كورونا في الصين مما اضطرها إلى تخفيض استيراداتها من النفط بكمية ثلاثة ملايين برميل يوميا يضاف إلى ذلك انخفاض كميات النفط المسوق لدول العالم لانخفاض حركة النقل الجوي والبحري لأغراض التبادل التجاري والنشاط السياحي .



كما ان اوبك ستجتمع هذا الشهر اجتماعا استثنائيا لدراسة تخفيض الانتاج بين 500000‐1000000برميل يوميا.



اذن ماهي علاقة فايروس كورونا ب بموازنة العراق لعام 2020؟

ان الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العراق والتي كان لها تأثيرها الواضح على التأخير في تنفيذ الخطط والبرنامج والمشاريع التنموية المقرره والمخططة في ميزانيته لعام 2020 والتي لم يرسلها مجلس الوزراء الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والمصادقة عليها لحد الان بسبب استقالة الحكومة وترشيح رئيس جديد لمجلس الوزراء في ظروف راهنة معقدة ومتشابكة تؤطرها التجاذبات السياسية للكتل ومطالب الحراك الشعبي يضاف الى ذلك التراكمات للسنوات السابقة في الفوضى وسوء التخطيط وفقدان المنهجية في تسيير شؤون الاقتصاد وسوء ادارة المال العام .

فالجميع يعرف بان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل اساسي على واردات النفط وان التقديرات للسعر في موازنة 2020 بحدود 53دولار / برميل وتم تقدير العجز في الموازنة بحدود 48 تريليون دينار تقريبا بينما مؤشرات الاسعار المتوقعه للنفط تؤكد ان العراق سوف لايستطيع بيع نفطه وفقا للاسعار المتوقعه خلال عام 2020 باكثر من 43 دولار للبرميل مما سيرفع العجز إلى حدود 70 تريليون دينار مما يربك ويعقد من مهمة الحكومة المقبلةفي السيطرة الكاملة على تسيير الاقتصاد ونعتقد ان الحال سيستمر بهذا الشكل وبدون حلول للمشاكل والمعوقات العالقة .

ونعتقد أن من أولى المهام الاقتصادية للحكومة المؤقتة هو إعادة النظر بتخصيصات الإيرادات النفطية في ضوء معدلات الأسعار الجديدة المتوقعة والكميات المتوقع إنتاجها وتصديرها.



ووضع خطط واقعية لتنمية القطاعات الإنتاجية الأخرى لتغطية العجز في الإيراد غير النفطي وتخفيض النفقات من خلال إعادة النظر وتخفيض التخصيصات التشغيلية وبشكل خاص تخصيصات واجور ورواتب ومخصصات ومكافئات الرئاسات الثلاث ومجلس النواب والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وترشيد الوزارات إلى 15 وزارة فقط وتنمية وتحفيز القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمصرفي والسياحي بغية قيامة بتشغيل العاطلين من الخريجين والعمال الماهرين وغير الماهرين.

وان المهم هو إنجاز إعداد الموازنة والمصادقة عليها من مجلس النواب قبل نهاية الربع الأول من السنة .

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