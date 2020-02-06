ريتا عودة - ((انتصرتُ على السّرطان))

2020/02/06 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة اعتراف من خلال رسائل فيسبوكيّة متبادلة بيني والصديق قسطندي مرقص، عبر صفحتي.----- ((جرعة تفكير ايجابي))جرّب أن تمارس التفكير الايجابي.ما رأيك أن ترى ما تريد أو تحلم به أنت، لا ما تريده عيناك لك.ما رأيك أن ترى جمال الطبيعة؟ما رأيك أن تشكر الخالق على نعمة الحياة والصحة؟ما رأيك أن تقرر ان تتدفّق فرحا اليوم، وكلّ يوم آتٍ، رغما عن كلّ الظروف؟ما رأيك أن ترى الف......

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