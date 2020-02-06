منصور الريكان - بوح متأخر ،،،،،،،،،

2020/02/06 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان أنا كلما أدنو أراك تنوحُحتى الحمامات الهدلن تناغمت أصواتهنْولشد ما باح الهوى عطر الأقاحي بين رابية الصحابْعذراً فقد آلمتني والحزن داس على الوطنْما زلت منتبذاً ووجهي حاضر حد البكاءْوتراهنين الليل لا ليلي ولا كل القرى تبعت خطايْمن وهن ذاكرة العيون الدامعةْقدري أدوس هياكل الوطن المصابْأهذي على وتر الرزايا جرحي محتقنْوأنزوي بين التبجح والشرودْما عاد بي نكر المصا......

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