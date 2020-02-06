حسن الشرع - كيمياء الكذب

2020/02/06 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع ضاقت بي الوسيلة حينما كنت اتابع نشرات الأخبار والتحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وحتى العلمية في العراق وفي العالم، كورونا نتاج أميركي لتحطيم الصين ،او انه عمل صيني وراءه مصلحة ، و يقال ان صفقة القرن تمر عبرأهوارالجبايش الا فتبا لأوسلو وسحقا لمدريد!ولن اتعب نفسي باستعراض المزيد الذي سيقول عنه البعض انها نظرية المؤامرة فيرد البعض بل انها الحقيقة بعينها وخلافها كذب اسود او ابيض او ا......

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