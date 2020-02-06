طائرات تركية تقصف اقليم كوردستان


طائرات تركية تقصف اقليم كوردستان
2020/02/06 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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