وزارة الزراعة: إنتاج أكثر من 10 ملايين بيضة في كربلاء المقدسة

2020/02/06 | 13:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة،اليوم الخميس، إنتاج أكثر من 10 ملايين بيضة في كربلاء المقدسة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى الاعلام ،أن”مديرية زراعة كربلاء أنتجت أكثر من 10 ملايين بيضة مائدة عن طريق مشاريع الدواجن في المحافظة خلال شهر كانون الثاني الماضي،حيث تم إنتاج كميات من البيض عن طريق (7) مشاريع للدواجن ،مبيناً أنه”تم إنشائها بنظام

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