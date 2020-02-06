سياسي روسي: أميركا وراء فيروس كورونا

2020/02/06 | 13:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي والسياسي المحنك القديم فلاديمير جيرينوفسكي، الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية وراء تفشي فيروس كورونا الذي غزا الصين وعدد كبير من الدول.وقال جيرينوفسكي في تصريحات أوردتها صحيفة برافدا الروسية، إن “الأميركيين كانوا بالتأكيد وراء تفشي المرض”.وأضاف، أن “الصيادلة يكسبون مليارات الدولارات من وراء ذلك بينما حصل الجيش الأمريكي على […]

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