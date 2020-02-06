قراءة ما بين اسطر الأسرار التي كشف عنها الخزعلي

2020/02/06 | 13:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص كل الخطابات الاعلامية للرجال البارزين في العراق، لا يمكن لها ان تغفل عن الدبلوماسية في الطرح، او ما تريد ايصاله للجمهور، والهدف من الدبلوماسية، لتتجنب الوقوع بالمحاذير التي قد يفهمها الناس على غير حقيقتها، وخاصة ان المتحدث يخاطب جمهور متفاوت في ثقافته وفهمه.لكن من اطلع على لقاء الامين العام لحركة […]

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