سفير الاتحاد الأوروبي يدعو الى تحديد الجناة المسؤولين عن إراقة دماء العراقيين

2020/02/06 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، الى تحديد الجناة المسؤولين عن أحداث محافظة النجف.

وقال هوث في تغريدة له على موقع تويتر، إن الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة والذي تسبب بسقوط ضحايا في محافظة النجف أمر غير مقبول.

وأضاف أن هذه الأفعال الشنيعة تخرب أي تقدم سياسي في البلاد، مشددا على ضرورة الكشف عن الجناة المسؤولين عن الاحداث الأخيرة ومحاسبتهم وفقا للقانون.

ان الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب بوفيات ليلة امس في النجف، امرٌ غير مقبول.



لا بد من تحديد الجُناة ومحاسبتهم.



هذه الافعال الشنيعة تخرب تحقيق اي تقدم سياسي

— Martin Huth 🇪🇺 🇮🇶 (@EUAmbIraq) February 6, 2020

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