الكربولي يستنكر الأحداث الدامية التي شهدتها ساحات الاعتصام في النجف

2020/02/06 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

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استنكر رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الأحداث الدامية واعمال العنف التي شهدتها ساحات الاعتصام في محافظة النجف.

وقال الكربولي في تغريدة على منصة تويتر عقب اعمال العنف التي وقعت في ساحة الصدرين بمحافظة النجف، قال إن السيف لن يغلب الدم، وان دم المظلوم دائما ينتصر، مشيرا الى أن التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية سلمية وان المتظاهرين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

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