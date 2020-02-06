2020/02/06 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجه، تحطم طائرة ركاب تركية ‬بمطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول وانشطارها إلى ثلاثة أجزاء بعد هبوطها وتخطيها المدرج مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة مئة وتسعة وسبعين آخرين.

وانشطرت الطائرة التابعة لشركة بيغاسوس التركية الخاصة واندلعت فيها النار بعد خروجها عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي الواقع في الضفة الآسيوية من إسطنبول.

وقد أغلقت السلطات مطار صبيحة أمام الرحلات وتم تحويل كل الطائرات إلى مطار إسطنبول الدولي الواقع في الضفة الأوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء جميع رحلاتها من وإلى مطار صبيحة كوكجن في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، وذلك على خلفية تحطم الطائرة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 179 آخرين إثر انشطار طائرة في مطار صبيحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 179 آخرين إثر انشطار طائرة في مطار صبيحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).