شاهد: معتصمو النجف يعودون بـ”قوة” إلى ساحة الاعتصام بعد ليلة دامية.. ويصدحون بهتافات مزلزلة (صور وفيديو)

2020/02/06 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عاد المتظاهرون في محافظة النجف اليوم الخميس، للدخول بقوة الى ساحة الصدرين، مركز اعتصامات المحافظة، بعد ليلة دامية تبعت مشاحنات بين المتظاهرين والقبعات الزرق، فضلا عن مسلحين مجهولين، انتهت بمقتل واصابة نحو 150 شخصا.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، مسيرة حاشدة للمتظاهرين معهم نساء كبار، اطلقوا هتافات تتحدى “الموت” قائلين: […]

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