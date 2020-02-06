2020/02/06 | 13:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حذّر نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، من خطورة تفاقم ‏الاوضاع في النجف، فيما دعا الى تشكيل خلية ازمة حكومية ومحاسبة المتسببين بالفوضى.وقال الحداد في بيان صحفي :” نحذر من خطورة تفاقم الاوضاع ونرفض بشدة ما ‏جرى من … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان يحذّر من خطورة تفاقم ‏الأوضاع في النجف وينتقد الأجهزة الامنية ومسؤولي المحافظة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان يحذّر من خطورة تفاقم ‏الأوضاع في النجف وينتقد الأجهزة الامنية ومسؤولي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).