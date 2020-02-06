ياسر قاسم: أربيل بوابتي للعودة الى المنتخب العراقي

2020/02/06 | 13:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ياسر قاسم، لاعب المنتخب الوطني السابق، أنه مازال يؤمن بقدرته للعودة مجددا إلى صفوف أسود الرافدين عبر بوابة نادي أربيل.وقال قاسم في تصريح صحفي إن عرض نادي أربيل جيد وشجعه للعب في الدوري العراقي رغم تلقيه عروض أخرى من أندية محلية لكنها لم تكن نهائية، إلا أن عرض أربيل جيد ووافق عليه بشكل مباشر.وأوضح

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