2020/02/06 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أفتتح وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، المعرض السنوي لجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين بقاعة الجمعية، بمشاركة اكثر من ١٢٥ فناناً تنوعت اعمالهم بين الرسم والنحت والتشكيل والخزف.وقال وزير الثقافة والسياحة خلال تصريح له :إن هذا المعرض يعد بادرة طيبة للإحتفاء بالمنجز الإبداعي للفنانين بمجالات الرسم والنحت والتشكيل والخزف، مبيناً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمداني يفتتح المعرض السنوي لجمعية الفنانيين التشكيليين العراقيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمداني يفتتح المعرض السنوي لجمعية الفنانيين التشكيليين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).