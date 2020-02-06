2020/02/06 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. خروج مسيرات طلابية كبيرة في بغداد والبصرة تأييدا للمتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. خروج مسيرات طلابية كبيرة في بغداد والبصرة تأييدا للمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. خروج مسيرات طلابية كبيرة في بغداد والبصرة تأييدا للمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).