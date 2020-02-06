2020/02/06 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ياسر قاسم، لاعب المنتخب العراقي السابق، أنه مازال يؤمن بقدرته للعودة مجددا إلى صفوف أسود الرافدين عبر بوابة نادي أربيل.

وقال قاسم في تصريحات صحفية إن عرض نادي أربيل جيد وشجعه للعب في الدوري العراقي رغم تلقيه عروض أخرى من أندية محلية لكنها لم تكن نهائية، إلا أن عرض أربيل جيد ووافق عليه بشكل مباشر.

وأوضح أنه يتابع الدوري العراقي جيدا وليس لديه مشكلة في اللعب بأي مدينة عراقية سواء كانت العاصمة بغداد أو أي محافظة أخرى، مضيفًا “أسعى لأن أكون إضافة لفريق أربيل في الموسم الحالي”.

وأثنى قاسم على فترة عمله مع مدرب المنتخب العراقي الأسبق راضي شنيشل في آخر محطاته مع أسود الرافدين بكأس أسيا 2015، واصفا شنيشل بأنه محترب كبير ويتعامل مع اللاعبين وكأنه أب لهم.

يشار إلى أن ياسر قاسم وقع بشكل رسمي مع فريق أربيل لتمثيله في الموسم الحالي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسر قاسم: أربيل بوابتي للعودة إلى المنتخب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياسر قاسم: أربيل بوابتي للعودة إلى المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).