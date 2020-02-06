عبد المهدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية باحداث النجف

2020/02/06 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الخميس (06 شباط 2020)، عن تشكيل لجنة تحقيقة بالأحداث التي شهدتها محافظة النجف يوم أمس.

وقال المحنا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث النجف يوم أمس".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، أدانت في وقت سابق من اليوم، الأحداث التي شهدتها ساحة الصدرين في النجف، وسقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح.

وقالت رئيسة البعثة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت، عبر حسابها في تويتر، إنها "تدين بشدة أعمال العنف والعدد الكبير من الضحايا في النجف الليلة الماضية".

وأضافت بلاسخارت: "يجب ضمان حماية المتظاهرين المسالمين في جميع الأوقات، وليس عندما يفوت الأوان".

وكانت ساحة الصدرين في النجف، مركز التظاهرات بالمحافظة، قد سجلت اعتداءات على المتظاهرين، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

عقب ذلك، وصل وزير الداخلية ياسين الياسري إلى محافظة النجف للاطلاع على واقع التظاهرات والأحداث التي رافقتها.

وقال مصدر طبي في النجف ايضاً، الأربعاء (5 شباط 2020)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا احداث المحافظة الى 11 شهيدا، وأكثر من 30 جريحا، بينهم سقطوا بنيران الرصاص الحي.

وعلّقت لجنة الصليب الأحمر الدولية في العراق، اليوم، على الأحداث التي شهدتها محافظة النجف يوم أمس، داعية القوات الأمنية لضمان حماية المتظاهرين.

وقالت رئيس اللجنة كاتارينا ريتز في بيان مقتضب تلقته عليه (بغداد اليوم)، "يجب أن يتوقف العنف في العراق، على القوات الأمنية ضمان الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين".

وأضافت: "نحن على تواصل مستمر مع المستشفيات في النجف للاطلاع على احتياجاتها وتوفير العلاج للجرحى عند الطلب".

بغداد اليوم- بغداد

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الخميس (6 شباط 2020)، الأحداث التي شهدتها ساحة الصدرين في النجف، وسقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح.

وقالت رئيسة البعثة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جين

بغداد اليوم-النجف

حمل رئيس كتلة "النصر"، عدنان الزرفي، الخميس (06 شباط 2020)، محافظ النجف لؤي الياسري، مسؤولية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مهدداً "بملاحقته قانونياً".

وقال الزرفي في تغريدة عبر منصة "تويتر"

بغداد اليوم-بغداد

قال السفير البريطاني ستيفن هيكي، الخميس (06 شباط، 2020) إن أحداث النجف أشعرته بـ ’’الصدمة’’، فيما شدد محاسبة مرتكبي الجرائم.

وذكرت هيكي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "صدمت بسبب استخدام العنف ضد المتظ

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