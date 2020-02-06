ديالى تكشف عدد أعضاء مجلسها الذين سلموا ذممهم المالية من أصل 29 عضواً

2020/02/06 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر حكومي من محافظة ديالى، الخميس (6 شباط 2020)، بان 10 اعضاء من أصل 29 عضواً في مجلس ا...





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