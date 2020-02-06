الشابندر: كما وعد علاوي بتبنّي المتظاهرين و حمايتهم من كل ألوان القبّعات و الهراوات فعليهم الصمود لمساعدته في محاربة الفاسدين

2020/02/06 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: غرّد السياسي العراقي المستقل السيد عزت الشابندر قائلاً ان رئيس الوزراء المكلف السيد محمد علاوي قد وعد بتبني المتظاهرين و حمايتهم من كل انواع و الوان و اشكال القمع و قد وعد بذلك علاوي في أول ظهور له بعد … Readmore

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