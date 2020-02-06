2020/02/06 | 13:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مع قائد شرطة النجف الأشرف الوضع الأمني في المحافظة.وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع واطلعت عليه وكالة صدى، أن “لجنة من وزارة الداخلية ناقشت مع قائد شرطة النجف الأشرف وكالة العميد فائق الفتلاوي الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة وسبل دعم الأجهزة الأمنية بكل الاتجاهات والمستويات والجوانب الأمنية من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تناقش الوضع الامني في النجف الاشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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