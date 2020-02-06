العربي الجديد : علاوي مستعد لتقديم اعتذاره عن التكليف

2020/02/06 | 13:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...أكد مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اليوم الخميس ان الاخير قد يعتذر عن تكليفه اذا لم يتوصل الى حلول مع القوى السياسية الضاغطة.

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