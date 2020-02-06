2020/02/06 | 13:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يملك علاوي صلاحية تعديل الموازنة؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يملك علاوي صلاحية تعديل الموازنة؟) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يملك علاوي صلاحية تعديل الموازنة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).