2020/02/06 | 13:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور تُسعد جماهير النوارس بعد التطور في اعمال ملعب الزوراء الجديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/06 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور تُسعد جماهير النوارس بعد التطور في اعمال ملعب الزوراء الجديد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور تُسعد جماهير النوارس بعد التطور في اعمال ملعب الزوراء الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).