الحداد يصف أحداث النجف بـ ’’المؤسفة’’ ويدعو الحكومة لحماية المتظاهرين

2020/02/06 | 13:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، أحداث النجف التي وقعت يوم أمس بـ”المؤسفة”، داعياً الحكومة لتوفير الحماية للمتظاهرين.وقال الحداد في بيان له “نحذر من خطورة تفاقم الأوضاع وما […]

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