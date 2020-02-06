2020/02/06 | 13:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، باغتيال رجل الدين والقيادي في التيار الصدري عن محافظة البصرة الشيخ حازم الحلفي من قبل مجهولين.وقال المصدر ان “مجهولين اطلقوا النار على رجل الدين والقيادي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال قيادي بالتيار الصدري من البصرة في بغداد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال قيادي بالتيار الصدري من البصرة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).