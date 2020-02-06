السعودية تعلّق السفر إلى الصين وتعاقب بالإبعاد المخالفين

2020/02/06 | 14:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلنت السعودية الخميس عن تعليق سفر مواطنيها والمقيمين فيها إلى الصين في إطار اجراءات صحية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية.وأعلنت الصين ارتفاع حصيلة الفيروس إلى 563 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى البلاد، بينما أكدت قرابة 25 دولة وجود حالات إصابة […]

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