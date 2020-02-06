متظاهرون يغلقون جميع الدوائر الحكومية في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار

2020/02/06 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر في محافظة ذي قار، الخميس (06 شباط 2020)، بأن متظاهرين أقدموا على غلق جميع الدوائر الحكومية في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين أقدموا على غلق جميع الدوائر الحكومية في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "المحتجين أغلقوا جميع الدوائر الحكومية المتواجدة في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار باستثناء الدوائر الخدمية والصحية".

ويواصل محتجو مدينة الناصرية في ذي قار، قطع جسري الزيتون والحضارات وسط المدينة، واغلاق اغلب الدوائر الحكومية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المحتجين في مدينة الناصرية واصلوا قطع جسر الحضارات وجسر الزيتون، مع فتح جميع شوارع المدينة، مشيراً إلى استمرار إغلاق أغلب الدوائر الحكومية.

ويأتي هذا، في محاولة للتصعيد، رفضا لرئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الذي كُلف يوم السبت الماضي.

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وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس ائتلاف

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وقال العزاوي في حديث لـ (

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وشهدت ساحة التحرير صباح اليوم قيام مراسيم تشييع جنازة اللامي بعد اختط

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