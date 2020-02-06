الجامعة العربية تشيد بدور العراق في دعم صندوقي القدس والأقصى

2020/02/06 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت الجامعة العربية اليوم الخميس، بدور العراق في دعم صندوقي القدس والأقصى.

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