القوات الأمنية تؤمن ساحة الصدرين وعودة تدريجية للمعتصمين

2020/02/06 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، ساحة الصدريين في محافظة النجف الأشرف وعودة تدريجية للمتعصمين.

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