وزير داخلية اقليم كردستان العراق : ملاحقة منفذي هجوم مسلح على صهاريج الغاز

2020/02/06 | 14:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – تطوّر خلاف بين شركتين لنقل الغاز المسال وتوزيعه في كردستان العراق إلى هجمات مسلّحة وانعكس ارتفاعا حادا في أسعار المحروقات، وفق ما أعلنت الأربعاء حكومة الإقليم ومصادر صناعية.يعود أساس الخلاف إلى منافسة على عقد لنقل الغاز المسال من حقل خور مور في شمال شرق العراق وتوزيعه على المستهلكين في الإقليم […]

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