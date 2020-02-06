منى زكي تكشف سبب رفضها ثلاث مرات في فيلم

2020/02/06 | 14:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – الزمان كشفت النجمة المصرية منى زكي عن محطات مهمة في مسيرتها الفني، و لفتت الى أهمية الاشتراك في ورش التمثيل من اجل صقل موهبة الفنان ورفع امكاناته .و وجهت الفنانة بعض النصائح للممثلين الجدد، خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي “ليل داخلي”، على راديو إينرجي، داخل استديو “داليدا” في حضور عدد […]

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